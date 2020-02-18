Трамп объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»

Выступая на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, президент США Дональд Трамп прокомментировал меры против компании Rosneft Trading, S.A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.

Трамп назвал санкции «очень мощными», они предписывают иностранным партнерам компании прекратить сделки с ней в течение 90 дней. При этом глава Белого дома заявил, что новые санкции в отношении структуры «Роснефти» направлены не против России, а против Венесуэлы, передает «Росбалт».

«Мы этим утром ввели дополнительные санкции, очень мощные санкции, в отношении Венесуэлы. Посмотрим, что произойдет. Мы очень внимательно следим за Венесуэлой», — отметил Трамп.

Он объяснил также, почему США поддерживают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо вместо действующего президента Николаса Мадуро. По словам Трампа, именно Гуайдо венесуэльский народ хочет видеть своим лидером.

Во вторник США ввели санкции в отношении швейцарской «дочки» российской компании — Rosneft Trading S.A. Индивидуальные меры также введены против председателя совета директоров структуры Дидье Касимиро, который входит в правление «Роснефти» в качестве вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике.