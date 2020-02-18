Хафтар атакует порт Триполи. Саррадж выходит из переговоров

«Объявляем о приостановке нашего участия в переговорах по военным вопросам, которые проходят в Женеве, до тех пор, пока мировые державы не займут твердые позиции против Хафтара и стран, которые поддерживают его», — говорится в заявлении ПНС.

Во вторник вооруженные формирования Хафтара нанесли несколько ударов по порту Триполи. Как заявил их представитель Халид аль-Махджуб, военные Хафтара уничтожили турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов. Между тем официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что судно при обстреле не пострадало.

В свою очередь Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии распорядилась эвакуировать танкеры из порта Триполи и отменить все операции по отгрузке сырья в связи с ударами армии Хафтара. Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы в срочном порядке отвели нефтеналивные суда от порта на безопасное расстояние и отменили операции по разгрузке после падения снарядов на территории порта буквально в нескольких метрах от танкера с легковоспламеняющимся сжиженным газом, — указывается в коммюнике. — Атака на порт могла привести к гуманитарной и экологической катастрофе и оказать крайне негативное влияние на густонаселенный Триполи».

По данным NOC, единственное топливохранилище ливийской столицы, расположенное в районе ведущей к аэропорту трассы, было перенесено из-за боев в этой зоне. «Последствия мгновенно отразятся на обеспечении топливом жизненно важной инфраструктуры столицы, в том числе электростанций, школ, больниц, — отметили в корпорации. — Мы самым решительным образом осуждаем такое поведение и призываем международное сообщество срочно вмешаться, чтобы предотвратить серьезную эскалацию конфликта и позволить NOC управлять поставками топлива. Сейчас изучаются альтернативные способы обеспечения топливом Триполи и его окрестностей».

Отметим, что правительство национального согласия является международно признанным, легитимным правительством Ливии.

