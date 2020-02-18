Народ не ошибается? слово публицисту
Этот вопрос я не переставал задавать лидерам народного движения, и оно, откровенно признаюсь, в ту пору казалось вполне таковым – правда, только на первый взгляд! Я делал это, когда они шли на штурм существовавшей законной власти, затем, когда они с превеликим удовольствием уселись во властных креслах, и после того, как Сурет Гусейнов с помощью одного танка с раскуроченными гусеницами выбросил их всех на улицу. К ногам того самого люда, который совсем недавно дружно аплодировал каждому их слову и звал на штурм вполне законно и демократично избранного парламента. Если коротко, то ответ моих оппонентов сводился к тому, что, мол, демократия – это когда народ сам избирает себе правителя, в случае с Азербайджаном – президента. На это у меня был новый вопрос (он, кстати, и поныне не дает мне покоя): «А что если народ возьмет и изберет главой государства дурака? Как тут быть, а?»
Ответ на этот вопрос дал лично Эльчибей, придя к власти с помощью вооруженного переворота, сбежав тайно в родной Нахичевань, для того чтобы затем снова вернуться и вновь двинуть толпы себе подобных горлопанов на штурм президентского дворца (?!).
Народ ошибся! Ну с кем не бывает…
Увы, народу, как и любому смертному, свойственно ошибаться, причем чаще, чем нам представляется. Дабы избежать обвинений в голословности, мной подготовлен длинный список, мягко говоря, неудачливых руководителей из истории США, Европы и, разумеется, стран Азии и Африки, избравших, как принято считать, демократический путь развития (один Дж. Буш чего стоит со своими высказываниями – «бушизмами»: греки – гречане, «финансовый год заканчивается 30 февраля» и т.п., а Бокассо – людоед в Центральной Африке…). По-разному отвечали на этот мой вопрос-засыпку наши национальные демократы, но суть сводилась к одному, до боли знакомому безапелляционному утверждению: «Народ никогда не ошибается!» Тут я готов был просто расплакаться, потому как еще школьником у меня случился бескомпромиссный спор именно на данную тему с моим отцом, юристом с многолетним прокурорским опытом.
- Хочешь знать, что это такое демократия? Так я тебе прочитаю, - подвел итог очередной нашей дискуссии не на шутку разгневанный коммунист с дореволюционным партийным стажем. Он достал с этажерки, которой, по утверждению острой на язык мамы, было столько же лет, что и советской власти, и раскрыл заготовленную для такого случая одну из книг. - Вот послушай: «Демократия есть одурачивание народа, при помощи народа, ради блага народа».
Отец-прокурор, как и многие его сверстники, в такого рода полемиках то и дело ссылался на классиков марксизма-ленинизма, чем и ставил меня в тупик. Отчаявшись, я промямлил что-то вроде того, мол, о народе немало интересного говорили классики еще задолго до Ленина.
- А это я вовсе не у Ленина вычитал. На вот, взгляни,- и он протянул мне только что изданную книжицу высказываний великих мыслителей о родине, народе и революции. Так я впервые услышал имя Оскара Уайльда – великого англичанина, романы и пьесы которого увлекли меня не только захватывающим сюжетом, но, более всего, остроумием и парадоксальными афоризмами.
Вовсе не до смеха было мне, когда я припомнил уайльдовскую цитату о демократии много лет спустя в ходе одной из многочисленных дискуссий с лидерами народофронтовцев. В тот же вечер на Мейдане было объявлено, что главный партийный пропагандист Расим Агаев сочиняет всякий вздор об идеологии НФА и приписывает свои партократические выдумки зарубежным писакам! Запомнилась народофронтовская филиппика не столько обвинительным содержанием, сколько удивительным сходством с выступлениями ораторов на митингах в Москве, Ереване, Алма-Ате и других весях великой державы, объятой народным бунтом.
Вопрос на засыпку: кто виноват?
С той далекой поры минуло почти три десятка лет, но ничто не свидетельствует о том, что жизнь на нашем геополитическом пространстве стала лучше, а жить стало веселей. Увы! «Вся надежда теперь на коронавирус, - комментирует ситуацию на «Маяке» некий москвич. – Такой отвлекающий маневр не смог бы придумать ни один западный политолог. Не дай Бог разбежится это чудо-юдо по стране – людям не до демократии будет…»
А народу и без коронавируса не до демократии. И не только из-за повальной безработицы, беспредела, свирепствующего на улицах, и глубокого разочарования практическими результатами общественного переворота.
«Под флагом воцарения демократии мы получили не современное государство, а подковерную борьбу кланов и множество полуфеодальных кормлений». Это, между прочим, признание самого В.В. Путина в недавно опубликованной статье. А он-то уж хорошо знает положение вещей в России, и не только в ней одной. Самокритичность главы российского государства можно было бы приветствовать, если бы не его пассаж о причинах настоящего социального бедствия, обрушившегося на страну. Виноваты, оказывается, не только и не столько «корыстные олигархи» и «недобросовестные чиновники», но и само общество, которое не освободилось еще от коммунизма (?!). Вот те на! Это что же, более четверти века оказалось недостаточно, чтобы избавиться от коммунистического наследия, с которым сам народ распрощался, помнится, с ликованием и превеликим удовольствием?! И об этом не раз и не два говорилось и писалось по всему бывшему СССР! Нет, тут что-то не то…
Советскому правительству хватило 16 лет, чтобы приступить к освоению космоса после кровопролитнейшей войны с фашистской Германией. А тут почти три десятилетия те же самые люди терпеливо ждут не дождутся обещанного социального благополучия: постоянной работы, приличествующей их опыту и знаниям зарплаты и напоследок – достойной пенсии, учитывающей постоянный взлет цен. Уже никто и не помышляет о западном уровне жизни. А о заработках и довольствии послевоенных лет вспоминается как о чем-то фантастическом.
Так сколько еще нужно для окончательной победы демократии и обещанного еще Ельциным социального достатка?! Автор сих слов своими ушами слышал, как на выкрики с мест во время встречи с еще крепким, но, правда, несколько подвыпившим Борисом Николаевичем тот заверял граждан: «Потерпеть надо, ну самую малость. Скоро, очень скоро все будет хорошо». И сообщил также, что мешает наступлению эры всеобщего благополучия, сытости и довольства: «Вот избавимся от партократов, и тогда будет полный порядок».
Армянский выбор
С тех пор, как говорится, коммунистов и след простыл, а РФ все больше напоминает Расею-матушку, запечатленную когда-то не только в классике, но и в народном юморе. «Здорово, земляк! - кричит на парижском вокзале эмигрант-россиянин своему только что прибывшему на Запад земляку. – Как там у нас, в России-то? - Воруют! – отвечает тот».
Вот и сейчас, как 200 лет назад: в какой бы экс-советский край не загляни – везде одна и та же картина – воруют. Без зазрения совести и без всякого страха перед законом.
Армянская демократия немало кичилась тем, что древний Хаястан одним из первых в СССР встал под знамена горбачевско-ельцинского похода за перестройкой. С тех пор республикой успели порулить четверо президентов, и все как на подбор демократы. И все исключительно при радостной поддержке большинства народа Хаястана. И что же?
Вот уж который месяц в центре внимания общественности республики не проблемы распада экономики, не массовый выезд граждан из стран, не решение карабахской головоломки, а громкие скандалы, вызванные непрекращающимися политическими убийствами. Добрались, трудно даже представить, до бывшего директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна. Газеты публикуют длинные списки политических деятелей и крупных предпринимателей, ставших жертвами заказных убийств. Мудрено ли, что население страны неуклонно убывает, а независимые наблюдатели обращают внимание на то, что численность армян, проживающих за пределами России на постсоветском пространстве, все время растет. В ответ официальный Ереван публикует статистические данные, согласно которым в республике постоянно проживает столько же граждан, сколько их было во времена застоя – почти три миллиона человек. При том, что всем известно: ежегодно республику покидают по 20-30 тысяч человек. А с 2017 года в Армении наметился рост эмиграции с 36 тысяч… Насчет приезжающих – откуда они берутся? На поверку оказывается, что манипуляции «с возвращающимися соотечественниками», в основном из России, нужны для придания видимости благополучия с демографией.
Перезимовав на родине, весной российские армяне (их так и называют в Ереване) вновь устремляются в дальние края в поисках сытой жизни. Многие – навсегда. И тут приходится верить не статистике, а новым настроениям, которыми руководствуется население страны. Покидать любимый Хаястан стало незазорно, средний армянин такой выход из отечественного беспросвета давно не считает не патриотичным. Иначе говоря, нынешний средний армянин сродни не советскому, гордившемуся своей республикой, а больше схож со своим предком, бродившим по чужим краям в поисках лучшей доли. Потому как молодежь, новые поколения не видят на родине перспективы.
Армения, разумеется, любима, да жизнь, увы, быстротечна. А жить так, как многие соотечественники, во время умыкнувшие на Запад, получается не у всех. Выходит, захваченные азербайджанские земли ничего не дали и не могли дать рядовому человеку.
Ничто не свидетельствует о том, что это противоречие – между достатком и независимостью - исчезнет хотя бы в отдаленном будущем. Общественность, как и журналисты, который год больше озабочена непрекращающейся подковерной борьбой за власть. При таком положении вещей весьма вероятной представляется версия того, что штурвал армянского корабля рано или поздно окажется в руках откровенного авантюриста, коих в избытке в сфере крупного бизнеса, и коих всегда было предостаточно в политически активной среде армянства. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.