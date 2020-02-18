Расим Агаев, автор haqqin.az 02:56

Этот вопрос я не переставал задавать лидерам народного движения, и оно, откровенно признаюсь, в ту пору казалось вполне таковым – правда, только на первый взгляд! Я делал это, когда они шли на штурм существовавшей законной власти, затем, когда они с превеликим удовольствием уселись во властных креслах, и после того, как Сурет Гусейнов с помощью одного танка с раскуроченными гусеницами выбросил их всех на улицу. К ногам того самого люда, который совсем недавно дружно аплодировал каждому их слову и звал на штурм вполне законно и демократично избранного парламента. Если коротко, то ответ моих оппонентов сводился к тому, что, мол, демократия – это когда народ сам избирает себе правителя, в случае с Азербайджаном – президента. На это у меня был новый вопрос (он, кстати, и поныне не дает мне покоя): «А что если народ возьмет и изберет главой государства дурака? Как тут быть, а?» Ответ на этот вопрос дал лично Эльчибей, придя к власти с помощью вооруженного переворота, сбежав тайно в родной Нахичевань, для того чтобы затем снова вернуться и вновь двинуть толпы себе подобных горлопанов на штурм президентского дворца (?!).

Народ ошибся! Ну с кем не бывает… Увы, народу, как и любому смертному, свойственно ошибаться, причем чаще, чем нам представляется. Дабы избежать обвинений в голословности, мной подготовлен длинный список, мягко говоря, неудачливых руководителей из истории США, Европы и, разумеется, стран Азии и Африки, избравших, как принято считать, демократический путь развития (один Дж. Буш чего стоит со своими высказываниями – «бушизмами»: греки – гречане, «финансовый год заканчивается 30 февраля» и т.п., а Бокассо – людоед в Центральной Африке…). По-разному отвечали на этот мой вопрос-засыпку наши национальные демократы, но суть сводилась к одному, до боли знакомому безапелляционному утверждению: «Народ никогда не ошибается!» Тут я готов был просто расплакаться, потому как еще школьником у меня случился бескомпромиссный спор именно на данную тему с моим отцом, юристом с многолетним прокурорским опытом. - Хочешь знать, что это такое демократия? Так я тебе прочитаю, - подвел итог очередной нашей дискуссии не на шутку разгневанный коммунист с дореволюционным партийным стажем. Он достал с этажерки, которой, по утверждению острой на язык мамы, было столько же лет, что и советской власти, и раскрыл заготовленную для такого случая одну из книг. - Вот послушай: «Демократия есть одурачивание народа, при помощи народа, ради блага народа». Отец-прокурор, как и многие его сверстники, в такого рода полемиках то и дело ссылался на классиков марксизма-ленинизма, чем и ставил меня в тупик. Отчаявшись, я промямлил что-то вроде того, мол, о народе немало интересного говорили классики еще задолго до Ленина. - А это я вовсе не у Ленина вычитал. На вот, взгляни,- и он протянул мне только что изданную книжицу высказываний великих мыслителей о родине, народе и революции. Так я впервые услышал имя Оскара Уайльда – великого англичанина, романы и пьесы которого увлекли меня не только захватывающим сюжетом, но, более всего, остроумием и парадоксальными афоризмами.

Вовсе не до смеха было мне, когда я припомнил уайльдовскую цитату о демократии много лет спустя в ходе одной из многочисленных дискуссий с лидерами народофронтовцев. В тот же вечер на Мейдане было объявлено, что главный партийный пропагандист Расим Агаев сочиняет всякий вздор об идеологии НФА и приписывает свои партократические выдумки зарубежным писакам! Запомнилась народофронтовская филиппика не столько обвинительным содержанием, сколько удивительным сходством с выступлениями ораторов на митингах в Москве, Ереване, Алма-Ате и других весях великой державы, объятой народным бунтом. Вопрос на засыпку: кто виноват? С той далекой поры минуло почти три десятка лет, но ничто не свидетельствует о том, что жизнь на нашем геополитическом пространстве стала лучше, а жить стало веселей. Увы! «Вся надежда теперь на коронавирус, - комментирует ситуацию на «Маяке» некий москвич. – Такой отвлекающий маневр не смог бы придумать ни один западный политолог. Не дай Бог разбежится это чудо-юдо по стране – людям не до демократии будет…» А народу и без коронавируса не до демократии. И не только из-за повальной безработицы, беспредела, свирепствующего на улицах, и глубокого разочарования практическими результатами общественного переворота. «Под флагом воцарения демократии мы получили не современное государство, а подковерную борьбу кланов и множество полуфеодальных кормлений». Это, между прочим, признание самого В.В. Путина в недавно опубликованной статье. А он-то уж хорошо знает положение вещей в России, и не только в ней одной. Самокритичность главы российского государства можно было бы приветствовать, если бы не его пассаж о причинах настоящего социального бедствия, обрушившегося на страну. Виноваты, оказывается, не только и не столько «корыстные олигархи» и «недобросовестные чиновники», но и само общество, которое не освободилось еще от коммунизма (?!). Вот те на! Это что же, более четверти века оказалось недостаточно, чтобы избавиться от коммунистического наследия, с которым сам народ распрощался, помнится, с ликованием и превеликим удовольствием?! И об этом не раз и не два говорилось и писалось по всему бывшему СССР! Нет, тут что-то не то… Советскому правительству хватило 16 лет, чтобы приступить к освоению космоса после кровопролитнейшей войны с фашистской Германией. А тут почти три десятилетия те же самые люди терпеливо ждут не дождутся обещанного социального благополучия: постоянной работы, приличествующей их опыту и знаниям зарплаты и напоследок – достойной пенсии, учитывающей постоянный взлет цен. Уже никто и не помышляет о западном уровне жизни. А о заработках и довольствии послевоенных лет вспоминается как о чем-то фантастическом. Так сколько еще нужно для окончательной победы демократии и обещанного еще Ельциным социального достатка?! Автор сих слов своими ушами слышал, как на выкрики с мест во время встречи с еще крепким, но, правда, несколько подвыпившим Борисом Николаевичем тот заверял граждан: «Потерпеть надо, ну самую малость. Скоро, очень скоро все будет хорошо». И сообщил также, что мешает наступлению эры всеобщего благополучия, сытости и довольства: «Вот избавимся от партократов, и тогда будет полный порядок».

Армянский выбор С тех пор, как говорится, коммунистов и след простыл, а РФ все больше напоминает Расею-матушку, запечатленную когда-то не только в классике, но и в народном юморе. «Здорово, земляк! - кричит на парижском вокзале эмигрант-россиянин своему только что прибывшему на Запад земляку. – Как там у нас, в России-то? - Воруют! – отвечает тот». Вот и сейчас, как 200 лет назад: в какой бы экс-советский край не загляни – везде одна и та же картина – воруют. Без зазрения совести и без всякого страха перед законом. Армянская демократия немало кичилась тем, что древний Хаястан одним из первых в СССР встал под знамена горбачевско-ельцинского похода за перестройкой. С тех пор республикой успели порулить четверо президентов, и все как на подбор демократы. И все исключительно при радостной поддержке большинства народа Хаястана. И что же?