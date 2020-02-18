Курт Волкер: Риторика Саакашвили в адрес Путина стала одной из причин войны с Грузией

Одной из причин российско-грузинской войны 2008 года стала в том числе риторика на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес российского лидера Владимира Путина. Как пишет издание Гордон, такое мнение бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил в интервью «Европейской правде».

«Считаю, что Саакашвили сделал много хорошего для своего государства, провел немало реформ, он эффективно строил отношения с США и Западом. Однако Путин крайне нервно реагировал на жесткую риторику, которую Саакашвили избрал в отношении него... И я считаю, что это стало одной из составляющих того, почему началась российско-грузинская война 2008 года, и это сделало невозможным любые российско-грузинские отношения», – сказал американский дипломат, отметив, что «нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией».

«Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории...», – подчеркнул Волкер.