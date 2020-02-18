Нефть дорожает из-за санкций США против России

Цены на нефть растут на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,61 (на 1,06%) - до $58,36 за баррель. Во вторник их цена выросла на $0,08 (на 0,14%), составив на закрытие $57,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,57 (на 1,1%) - до $52,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена не изменилась, завершив день на отметке $52,05 за баррель.

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговой структуры "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму "Роснефть". В компании назвали эти меры незаконными.