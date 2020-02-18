Прибывших из Китая азербайджанских студентов поместили на карантин

Еще два человека были помещены в инфекционное отделение Клинического медицинского центра в Баку, говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно информации, это граждане Азербайджана (оба 1997 года рождения), которые получают образование в китайском городе Гуанчжоу. Они прибыли в Баку самолетом из Москвы, куда прилетели из Шанхая: «Студенты, прилетевшие в аэропорт этой ночью, по собственному желанию были доставлены в Клинический медицинский центр для прохождения медицинского обследования».

Было отмечено, что город Гуанчжоу расположен не в районе вспышки коронавируса. Студенты не имели физического контакта с зараженными лицами: «По данным отделения инфекционных заболеваний на 07:30, температура тела обоих лиц нормальная, проблем со здоровьем у них нет, обследование продолжается».