Бренд «XURCUN” давно завоевал сердца своих клиентов - истинных ценителей вкуса и высокого качества своей качественной продукцией. Теперь, благодаря платформе Brandonline, он стал еще ближе. На расстоянии всего одного клика!

В январе текущего года компания Cubics Technology объявила о своем новом продукте Brandonline, который позволил извеcтному на рынке магазину сухофруктов «премиум- класса» в подарочной упаковке “XURCUN” осуществить их давнюю мечту – выйти на рынок онлайн коммерции посредством мобильных приложений!

Уже сегодня покупатели могут приобрести продукцию, не выходя из дома, не отходя от рабочего места, всего лишь воспользовавшись мобильным приложением на IOS или ANDROID или веб-версией магазина.

“Технология Brandonline позволила нам осуществить нашу давнейшую мечту-выйти на рынок онлайн коммерции посредством мобильных приложений. Мы всегда стремились знать своего клиента, быть ближе к нему, и самое главное выйти на экспортный рынок. Мы пытались сделать это уже несколько лет, но, к сожалению всё время чего-то не хватало. Спасибо ребятам из Cubics Technology, которые всё сделали просто и достаточно быстро. Я приглашаю всех скачать наши приложения и воспользоваться нашими услугами. Будем рады всем нашим клиентам” – сказал Вугар Магеррамов, владелец сети бутиков “XURCUN”.

Скачайте мобильные приложения “XURCUN”на свой смартфон и получите удовольствие от качественного онлайн-шоппинга.

Ссылки на эти приложения:

https://apps.apple.com/az/app/xurcun/id1494309047?fbclid=IwAR0cs3kDPYOIRO-64Y44HLyTyd9EENulDTg1LefoOhHEtTQcdcWtU1cDRcg

https://play.google.com/store/apps/details?id=shop.xurcun&fbclid=IwAR2xbFLiB2RkAY5b3gZzWBHQKeFF9PRz8o7NLBRXs2pHLHHf3dmSA6M4H9g

Brandonline - это выгодное предложение для предпринимателей, желающих идти в ногу со временем, привлекая новых клиентов. Всего за 21 день профессиональная команда Cubics Technology создаст полностью адаптированный под бренд клиента онлайн-магазин и мобильные приложения!

Получить более подробную информацию можно, пройдя по ссылке: www.brandonline.az или связавшись по номеру: (+994 12) 480 15 74.

https://www.youtube.com/watch?v=Ll2AVWPWQFk&feature=youtu.be