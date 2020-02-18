72 чиновника лишились должностей из-за игнорирования проблем граждан

Анализ отчетов органов местной исполнительной власти в Администрацию президента показывает рост числа обращений в эти органы за прошлый год. Об этом говорится в опубликованной в официальной прессе статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмаилова.

В статье отмечается, что для улучшения работы с обращениями граждан в 2019 году указанный вопрос обсуждался на 344 заседаниях коллегий органов центральной ИВ, 353 заседаниях советов органов местной ИВ, а также на 2 719 мероприятиях. Наряду с обсуждением отдельных вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан, на этих заседаниях были приняты решения о дисциплинарных взысканиях в отношении ряда должностных лиц, допустивших нарушения при рассмотрении обращений граждан, либо проигнорировавших проблемы граждан, не выполнивших свои должностные функции.

Так, в 2019 году в отношении 845 должностных лиц органов центральной ИВ был вынесен выговор или строгий выговор, были аннулированы трудовые договоры с 64 лицами, в отношении 53 лиц были приняты иные меры дисциплинарного взыскания.

В отношении 315 должностных лиц органов местной ИВ были приняты меры, из них 60 лицам вынесен выговор или строгий выговор, были аннулированы трудовые договоры с 8 лицами, понижена квалификация 3 лиц, 244 лицам сделано предупреждение.