В Грузии азербайджанцу грозит пожизненный срок за контрабанду наркотиков

Сотрудники главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии и таможенного департамента Службы доходов министерства финансов, в результате совместно проведенных мероприятий, задержали гражданина Азербайджана И.Дж., 1995 года рождения на ППП Сарпи, сообщает сайт «Кавказ-Онлайн».

Задержанного обвиняют в приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотических веществ в особо крупном размере.

«В результате личного досмотра задержанного сотрудники изъяли 1702 таблетки и два куска наркотического вещества Mdma, 490 капсул с психотропного вещества «Лирика» с содержанием «Прегабалина», 72 грамма «Амфетамина» и 237 граммов марихуаны в качестве вещественных доказательств, — заявляют в МВД.

Расследование ведется по факту незаконного приобретения, хранения и ввоза в Грузию наркотических веществ в особо крупном размере. Преступление предусматривает лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.