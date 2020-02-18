Но очередная встреча ОПЕК+ может сильно отличаться от предыдущих. Дело в том, что Саудовская Аравия, лидер ОПЕК и крупнейший производитель, призвала к быстрому сокращению добычи.

На начало марта запланирована очередная встреча нефтяного картеля ОПЕК+. На ней будет рассматриваться будущее сделки по сокращению добычи, а также возможные меры по балансировке рынка из-за ситуации с коронавирусом, пишет российская «Газета.ру».

По мнению Эр-Рияда, это позволит удержать котировки на уровне $60 за баррель или выше.

Другие члены картеля также поддерживают это решение. Из-за коронавируса технический комитет ОПЕК+ по итогам встречи 4-6 февраля рекомендовал ограничить добычу нефти еще на 600 тыс. баррелей в день и продлить действующие ограничения до июня 2020-го.

Таким образом в ОПЕК+ пытаются возместить избыток предложения на рынке.

Ранее эксперты международного рейтингового агентства Moodyʼs не исключали, что спрос на нефть в Китае, крупнейшем потребителе этого вида сырья, может сократиться на 10%, или на 14 млн баррелей в сутки, из-за последствий вспышки в стране пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Если эпидемия продлится в течение полугода, рост товарных запасов нефти будет давить на котировки еще в течение года, заявили в агентстве.

Однако не все страны согласны с сокращением добычи нефти, и развал ОПЕК+ может заставить Саудовскую Аравию прибегнуть к демпингу. В 1985 году страна увеличила добычу нефти в два раза, чтобы выбить с рынка конкурентов. В 2020 году Минфин страны ожидает дефицит бюджета на уровне 6,5% ВВП, а значит, вероятность подобных агрессивных действий увеличится.

По мнению экспертов, в этом случае цены на нефть могут просесть до $40 за баррель.