Иван Ургант посмеялся над маленькой пенсией своего отца

Слова 63-летнего актера Андрея Урганта о маленькой пенсии стали поводом для шутки в очередном выпуске телепрограммы его сына.

«Популярный российский актер Андрей Ургант рассказал — хотя кто его спрашивал?! — что его пенсия составляет 17 500 рублей в месяц. По словам актера, он не замечает эти деньги, потому что тратит столько за день», — процитировал отца телеведущий.

Иван Ургант отметил, что счастлив видеть отца в тройке самых крутых прожигателей жизни в компании актера Мика Джаггера и основателя мужского журнала «Playboy» Хью Хефнера.

Напомним, Андрей Ургант присоединился к коллегам по шоу-бизнесу и рассказал о размере своей пенсии. Ранее соответствующие признания сделали Лев Лещенко, Евгений Петросян, Регина Дубовицкая, Юрий Лоза и Эдита Пьеха.