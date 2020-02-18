Система здравоохранения переходит на безналичный расчет с этим банком

Международный банк Азербайджана совместно с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию выпустил платежные карты для осуществления безналичных платежей в медицинских учреждениях, где применяется обязательное медицинское страхование. С помощью этих карт возможно безналичным путем оплатить сумму софинансирования в медицинских учреждениях, стоимость медицинских услуг, не включенных в пакет обслуживания, и другие медицинские услуги.

Международный банк Азербайджана, успешно участвующий во многих социальных проектах, с этого года активно поддерживает реализацию проекта обязательного медицинского страхования в нашей стране.

Лица, не имеющие банковской карты, могут бесплатно получить эту карту в филиалах и отделениях МБА, расположенных на той же территории, что и пункты их обязательного медицинского страхования.

В соответствии с Законом о безналичных расчетах, МБА предоставил необходимые POS-терминалы и платежные терминалы для проведения безналичных расчетов в медицинские учреждения с публично-правовым статусом. Платежи проводятся через POS-терминалы после того, как граждане вносят средства на карту через платежные терминалы, установленные в медицинских учреждениях.

Баланс карты также можно пополнить во всех филиалах и отделениях МБА, Cash in банкоматах, платежных терминалах E-Manat и Azericard, посредством услуги Card to card. В ближайшем будущем ряд сетевых аптек также будет интегрирован в эту систему. В будущем эта карта также предоставит населению возможность пользоваться другими специальными медицинскими льготами и привилегиями.

Председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев сказал, что эти карты являются важным нововведением в переходе системы здравоохранения Азербайджана на безналичные расчеты: «Данная карта позволит производить безналичные расчеты в медицинских учреждениях, что повысит прозрачность и обеспечит подотчетность медицинских учреждений».

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов отметил: «Эти платежные карты будут способствовать успешному внедрению обязательного медицинского страхования в нашей стране. Таким образом, будет создана экосистема, которая позволит широко использовать безналичные расчеты в этой сфере. Граждане будут получать кэшбек при оплате этими картами, что позволит сэкономить на расходах по медицинскому обслуживанию. Все это расширит тенденции безналичных расчетов в Азербайджане».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.