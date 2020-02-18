Донором стала тетя больной.

"Во время обследования пациентки по результатам анализов выяснилось, что функционирование почек находятся в критическом состоянии и срочно необходима операция по пересадке. Многолетнее принятие сеансов гемодиализа показало свое побочное действие. Наша бригада врачей - хирургов и нефрологов приложила все усилия для успешного исхода операции - и, как результат, пересаженная почка прижилась, стала нормально функционировать.

Этим пациентка вернулась к новой жизни! Ведь столько мечтаний... Мы как команда медиков - вторые родители для пациентов, возвращаем их к полноценной жизни. В нашем случае радость была вдвойне больше, ведь наша пациентка являлась матерью младенца" , - отметил главный специалист по трансплантации почки Минздрава, уролог-хирург, доктор философии по медицине Рашад Шолан.