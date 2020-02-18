Франция закрывает старейшую АЭС

Названы точные сроки прекращения работы старейшей АЭС Франции. По распоряжению правительства реакторы будут остановлены в конце февраля и в конце июня этого года. Соответствующее распоряжение обнародовано в официальном государственном вестнике Journal officiel.

"Тема: отмена лицензии на эксплуатацию атомной электростанции в Фессенхайме. ...Текст вступает в силу с 22 февраля 2020 года для реактора номер 1 и с 30 июня для реактора номер 2", - цитирует послание ТАСС.

Отмечается, что данное событие – первый шаг на пути воплощения энергетической стратегии Франции, которая направлена на постепенное выстраивание баланса между ядерной и возобновляемой электроэнергией в условиях сокращения вредных выбросов от производства электроэнергии благодаря закрытию угольных электростанций к 2022 году.

АЭС "Фессенхайм" - старейшая действующая атомная электростанция Франции, введена в строй 1 января 1977 года.