В небе Австралии столкнулись самолеты: есть жертвы видео
В Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал ABC.
По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.
Отмечается, что в учебном самолете, который вылетел с аэродрома Мангалор, находились пилот и инструктор, в другом также находились два человека. В результате катастрофы никто не выжил.
На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют, как именно самолеты оказались на одной траектории полета.