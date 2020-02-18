В Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.