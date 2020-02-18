Коронавирус убил китайского режиссера и всю его семью

Китайский кинорежиссер Чанг Кай, его сестра, отец и мать умерли от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Семья 55-летнего кинематографиста находилась в городе Ухань. Отмечается, что первым недуг почувствовал отец Кая. Это произошло в январе. Режиссер пытался положить родственника в больницу, однако все медучреждения города оказались переполнены. Он умер 28 января, предварительно заразив остальных членов семьи. Спустя несколько дней скончалась мать режиссера, после чего он также почувствовал, что заболел.

Кай умер 14 февраля, через несколько часов ушла из жизни его сестра. Супруга кинематографиста находится в тяжелом состоянии. Как уточняет «Би-би-си», перед смертью их госпитализировали, однако врачи не смогли ничем помочь пациентам.

Чанг Кай работал режиссером и продюсером в уханьской киностудии Hubei Film Studios.