Мэтью Брайза: Сопредседатели признали лишь две стороны в карабахском конфликте

Минская группа ОБСЕ признала только две стороны в нагорно- карабах ском конфликте – Армению и Азербайджан, заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на панельных дебатах по армяно-азербайджанскому нагорно- карабах скому конфликту в Мюнхене.

Как сообщает Trend, Брайза отметил, что только представители Баку и Еревана участвовали в переговорах Минской группы.

"Во время моего пребывания на посту сопредседателя США армянская сторона время от времени просила об участии так называемых "представителей" Нагорного Карабаха, но все три сопредседателя последовательно отклоняли эти запросы. После тихих отпоров сопредседателей Ереван больше не выдвигал это требование", - сказал он.

Брайза считает, что подобными заявлениями правительство Армении просто хочет "поставить галочку" для карабахских армян, не провоцируя Азербайджан и не ставя под угрозу тот позитивный импульс, который накапливался за столом переговоров.