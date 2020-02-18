Экс-премьер Австралии объяснил исчезновение малазийского Boeing

Высокопоставленные официальные лица в Малайзии полагают, что пилот исчезнувшего в 2014 году авиалайнера MH370 намеренно спровоцировал авиакатастрофу. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на экс-премьера Австралии Тони Эбботта.

«В моем понимании от самых высших уровней правительства Малайзии, они с самого начала думали, что это было самоубийство пилота», – передает РЕН ТВ слова Эбботта в эфире телеканала Sky News Australia.

«Я не буду говорить, кто и кому это сказал, но позвольте повторить, я хочу, чтобы меня точно поняли. На самых высоких уровнях руководства были практически уверены в том, что это было самоубийство пилота. Массовое убийство и самоубийство, совершенное пилотом», - добавил экс-премьер.

Со своей стороны бывший глава малазийского регулятора в сфере гражданской авиации Азхаруддин Абдул Рахман раскритиковал слова Эбботта, отметив, что доказательств его заявлений нет: «Это только теория... Семья пилота будет чувствовать себя ужасно из-за того, что вы выносите такие обвинения без доказательств».

Семья и родственники пилота также неоднократно отрицали версии, связанные с его самоубийством.