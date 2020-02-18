Серж Саргсян скоро предстанет перед судом
Первое заседание суда по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна назначено на 25 февраля, сообщает Sputnik Армения.
Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила С.Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Экс-президент, в свою очередь, не признает вину, считая дело политическим преследованием. 20 января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.
"Дело передано судье Ваге Мисакяну. Заседание назначено на 25 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено и бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну.