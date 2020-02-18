Синоптики пообещали дожди
В четверг, 19 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове временами будет дождливо, утром местами сильный дождь, туман, умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - 80-90%.
В районах Азербайджана завтра временами дождливо, на горных территориях ожидается снег, местами сильный, туман, ветер западный.
Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.