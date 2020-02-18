Известный спортсмен и трое его детей заживо сгорели в машине

Бывшая звезда Национальной регбийной лиги — крупнейшего клубного чемпионата по регби лиг в Австралии и Новой Зеландии — Роуэн Бакстер и трое его несовершеннолетних детей погибли в результате пожара в автомобиле в австралийском Брисбене, сообщает Sport24 со ссылкой на австралийские СМИ.

По словам свидетелей, из горящей машины успела выбежать женщина с криками: «Он облил меня бензином». Этой женщиной была Ханна Бакстер, жена Роуэна и мать их детей. По информации СМИ, она с ожогами сейчас находится в критическом состоянии в одной из больниц города. Роуэн и трое детей (все в возрасте до 10 лет) погибли в автомобиле. Утверждается, что Бакстер также ранил себя ножом на месте происшествия.

Роуэн работал в Брисбене с момента окончания карьеры регбиста — он работал в фитнес-центре Integr8 вместе с женой Ханной. Известно, что Роуэн и Ханна боролись за права опеки над детьми. Полиция пока не выяснила, из-за чего произошел пожар — было ли это убийство с самоубийством или несчастный случай.