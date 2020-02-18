Кремль назвал войну Турции в Сирии "худшим сценарием"

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием, если лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии против сирийской армии.

"Давайте пока не будем исходить из худших сценариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Россия предполагает реагировать в ситуации, если Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии.

По его словам, это не наилучший сценарий.

"Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, - это обязанность именно турецкой стороны", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

"Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской Республики, вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, то это худший вариант развития событий", - добавил Песков.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.