Абульфас Гараев встретился с директором Arts Network

А.Гараев подчеркнул, что за прошедший год был предпринят ряд шагов по развитию творческой индустрии в стране, создан портал и логотип «Креативный Азербайджан». Портал позволяет координировать и осуществлять деятельность в этой области. Министр сказал, что в рамках программы Creative Spark совместно с Британским Советом реализуется проект. Он также отметил, что в целом был реализован ряд проектов с бизнесменами и отдельными лицами, занятыми творческой индустрией.

В Лондоне министр культуры Абульфас Гараев встретился с директором арт-сети (Arts Network) Британского совета Кэролайн Мебей. На встрече были обсуждены мероприятия, проведенные в рамках подписанного между Британским советом и Министерством культуры в прошлом году меморандума о сотрудничестве, а также предстоящие планы.

Министр подчеркнул, что соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 2020 год объявлен в стране «Годом волонтеров». В связи с этим в ближайшее время планируется создать Волонтерское движение «Креативного Азербайджана». В настоящее время ведутся переговоры с BP и другими организациями об открытии в стране креативного бизнес-центра для развития бизнеса, создания бизнес-моделей и поддержки стартапов.

Кэролайн Мебей выразила министру Абульфасу Гараеву признательность за поддержку деятельности Британского совета, отметив, что Британский совет удовлетворен сотрудничеством между представительством Британского совета в Азербайджане и государственными структурами-партнерами в стране и Министерством культуры. Она отметила, что Британский совет в настоящее время реализует интересные проекты в ряде стран. Наиболее важным из этих проектов является Crafting Futures. Целью проекта является оказание поддержки людям и организациям, занимающимся творческим бизнесом, в области знаний и навыков в этой области. Она также довела до сведения, что в связи с проектом организован визит в Азербайджан.

А.Гараев сказал, что высоко оценивает проекты Британского совета, что Министерство культуры поддерживает проекты Британского совета не только в области творческой индустрии, но и в театральном, музыкальном и других направлениях. Министр отметил, что в настоящее время в Азербайджане разрабатывается Программа развития творческих индустрий на 2020–2025 годы, и что на начальном этапе при поддержке Британского Совета к концептуальному анализу программы и разработке ее стратегии привлечены соответствующие иностранные эксперты. Министр также подчеркнул, что на следующем этапе также планируется привлечь иностранных специалистов к этому процессу.

В конце встречи была достигнута договоренность о дальнейшем взаимном обмене инициатив и проектов, которые будут выдвинуты для дальнейшего сотрудничества.