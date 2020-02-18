Лавров о провале переговоров с Турцией

Россия на встрече с турецкой делегацией в Москве не выдвигала новых требований по сирийскому Идлибу, сказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президентов Путина и Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры", - сказал Лавров, передает ТАСС.

Он отметил, что пока не видел конкретных указаний о подготовке встречи президентов РФ и Турции для обсуждения Идлиба, указав при этом, что Россия готова работать с Турцией на любом уровне, в том числе на высшем. Лавров также подчеркнул, что договоренности с Турцией по Идлибу не означали заморозки ситуации в этом районе.

Глава российского МИД добавил, что Москва поддерживает действия армии Сирии, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля, особенно после того, как под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в этой провинции попали турецкие военные. Турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии. Позднее Эрдоган заявил, что Турция довела до сведения России отказ закрывать глаза на продолжение конфликта в Идлибе, гибель гражданских лиц и на новый исход оттуда населения к границе Турции. В начале этой недели в Сирию была переброшена группировка турецкой армии. Сегодня же Эрдоган предупредил, что Анкара может начать военную операцию в Идлибе в любой момент и что не собирается оставлять этот регион под контролем Дамаска.