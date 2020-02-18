Зурабишвили назвала «оскорблением» исполнение гимна СССР в парламенте Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «оскорблением грузинского государства» исполнение оппозицией накануне гимна СССР в парламенте Грузии в знак протеста против «отхода властей от прозападных идеалов», передает российская газета «Взгляд».

В специальном заявлении она отметила, что это является «нарушением законов» – в Грузии запрещены советская и фашистская символика, а также «дискредитацией государственных институтов».

Гимн Советского Союза прозвучал в тот момент, когда председатель парламента Арчил Талаквадзе говорил, что оппозиция декларирует западные ценности, а в реальности «в свое время продали российским компаниям стратегические объекты Грузии и бросили солдат на поле боя в 2008 году».