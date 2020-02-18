Неизвестный беспилотник сблизился с самолетом Шойгу в небе над Европой
В небе над Европой к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу приблизился неизвестный дрон. Борт находился над Сербией, когда в воздушном пространстве Косово наземными радарами был обнаружен беспилотник — предположительно, MQ-9 Reaper или RQ-4. Об этом российским «Известиям» рассказали сербские военно-дипломатические источники.
По данным сербской ПВО, расстояние между летательными аппаратами составляло около 150 км. Такие БПЛА, по словам экспертов, могут вести радиотехническую разведку на дальности до 400 км. Сербские ВВС подняли в воздух несколько МиГ-29, чтобы при необходимости отогнать незваного гостя.
Истребители были вооружены ракетами класса «воздух–воздух». В итоге беспилотник прошел вдоль границы между Сербией и Косово, но не пересек ее.
Предположительно, дроном оказался MQ-9 Reaper или RQ-4. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, такие беспилотники были замечены, в частности, в небе над Украиной и над Балтийским морем вблизи границ РФ. При этом крупнейшие RQ-4 в Европе принадлежат ВС США.
Эксперты утверждают, что подобные устройства способны вести радиотехническую разведку на дальности до 400 км, в частности, «снять» параметры систем связи и управления самолетов. Известно, что с борта Минобороны РФ можно управлять как обычными, так и стратегическими ядерными силами, поэтому данная информация была бы высоко оценена иностранной разведкой.