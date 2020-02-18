Президент Армении Армен Саркисян снял с должности начальника Управления по морально-психологическому обеспечению Вооруженных сил республики Алексана Алексаняна, сообщает Sputnik Армения.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Отметим, что с начала года в воинских частях армянской армии, дислоцированных в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в мирных условиях погибли 13 армянских военнослужащих.



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Начальник военной полиции Армении генерал-майор Артур Багдасарян отправлен в отставку, соответствующий указ по предложению премьера подписал президент Армен Саркисян, сообщает Sputnik Армения.

Багдасарян был назначен на должность в мае 2017 года.