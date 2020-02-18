Пашинян добился увольнения высокопоставленных военных обновлено 15:36
Президент Армении Армен Саркисян снял с должности начальника Управления по морально-психологическому обеспечению Вооруженных сил республики Алексана Алексаняна, сообщает Sputnik Армения.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Отметим, что с начала года в воинских частях армянской армии, дислоцированных в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в мирных условиях погибли 13 армянских военнослужащих.
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Начальник военной полиции Армении генерал-майор Артур Багдасарян отправлен в отставку, соответствующий указ по предложению премьера подписал президент Армен Саркисян, сообщает Sputnik Армения.
Багдасарян был назначен на должность в мае 2017 года.
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Администрация президента Армении получила из аппарата премьер-министра республики предложение об отправке в отставку начальника Военной полиции, полковника Артура Багдасаряна и начальника Управления по морально-психологическому обеспечению ВС Алексана Алексаняна. Об этом Новости Армении сообщили в пресс-службе президента Армении.
Отмечается, что у президента Армении Армена Саркисяна есть три дня, чтобы его подписать.
Ранее пресса сообщала о том, что на фоне участившихся случаев смерти в армии принято решение об увольнении начальника Военной полиции Артура Багдасаряна.