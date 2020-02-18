Глава Минобороны Ирана: Черный ящик украинского Boeing сильно поврежден
Черный ящик украинского пассажирского самолета Boeing 737, который был сбит в Иране, сильно поврежден, сообщил министр обороны Ирана Амир Хатами.
«Этот черный ящик получил заметные повреждения, попросили от оборонной промышленности помочь в его восстановлении», – цитирует РИА Новости министра.
Ранее Киев сообщал, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. 21 января власти Ирана признали, что в самолет попали две ракеты.