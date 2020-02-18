Коронавирус добрался до Ирана

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях возможного заражения коронавирусом в стране, это результаты предварительного анализа, говорится в сообщении, опубликованном информационным порталом иранского правительства.

"Проведен первоначальный анализ отправленных образцов – подозрение на заболевание новым коронавирусом. В двух случаях анализ дал положительный результат", - цитирует РИА Новости представителя иранского минздрава.

Будут проведены дополнительные анализы для выяснения окончательных результатов, говорится в заявлении, в котором отмечается, что в течение последних двух дней в городе Кум было зафиксировано несколько случаев с подозрениями на коронавирус.

Минздрав сообщил, что люди, у которых подозревают вирус, изолированы. Если результаты будут окончательными, это станет первыми случаями заражения коронавирусом в Иране, официально подтвержденными властями Ирана.