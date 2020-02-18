Игры Евро-2020 в Баку: большие возможности для предпринимателей

Отдел спорта 15:59

Игры Евро-2020 в Баку предоставят перспективные возможности для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В целях поддержки субъектов МСП в фан-зоне, организуемой в Баку, и на близлежащем участке Бакинского олимпийского стадиона будет продаваться продукция, производимая субъектами МСП.

С этой целью будут сотрудничать Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (АРМСБ) и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AФФА). На мероприятии «Евро-2020: перспективы для субъектов МСП», совместно организованном 19 февраля АРМСБ и AФФА с участием более 150 субъектов МСП, говорилось о преимуществах для субъектов МСП подобного масштабного мероприятия как чемпионат Европы-2020, о возможностях расширения продаж, а также прозвучали ответы на вопросы, интересующие предпринимателей. Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что игры Евро-2020, которые пройдут в Баку в этом году, помимо внесения вклада в развитие спорта, а именно футбола в нашей стране, также способствуют возможности продажи продукции субъектов МСП. Было отмечено, что на территории проведения игр при взаимном сотрудничестве Агентства и АФФА будут установлены стенды для продажи продукции субъектов МСП.