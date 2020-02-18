Китай лишил аккредитации трех журналистов американской газеты The Wall Street Journal, заявил представитель МИД Китая Ченг Шуанг. По его словам, поводом стал заголовок статьи постоянного колумниста издания профессора Bard College Вальтера Рассела Мида - China Is the Real Sick Man of Asia ("Китай - настоящий больной в Азии"), сообщает Deutsche Welle.

В Пекине этот заголовок назвали "расистским и клеветническим". В заявлении китайского МИД говорится, что лишение аккредитации журналистов произошло после того, как издание отказалось "принести официальные извинения и привлечь виновных к ответственности".

The Wall Street Journal в своем Twitter-аккаунте отмечает, что высылка сразу трех журналистов одного СМИ происходит в Китае впервые после эпохи правления Мао Цзэдуна.

Журналистам дано пять дней на то, чтобы покинуть страну.