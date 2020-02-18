Согласно информации немецких СМИ, гражданин Азербайджана вместе со своим другом из Турции заработали на афере несколько сотен тысяч евро.

Следственные органы в Германии обвиняют гражданина Азербайджана в крупной афере с телекоммуникационными компаниями Telekom и O2.

В настоящее время мужчин подозревают виновными как минимум в 63 эпизодах мошенничества, которые охватывают период с декабря 2016 года по февраль 2019 года.

Представляясь телекомуникационными агентами в городе Кассель, мужчины получили сотни субсидированных телефонов Apple и Samsung и продали их.

Дело в том, что мобильные операторы в Германии продают дорогие телефоны по чисто символической цене, которая порой не превышает одного евро. Однако владелец телефона затем погашает его полную стоимость, оплачивая звонки и мобильный интернет по завышенным тарифам.

Сообщается, что один из преступников до этого работал менеджером мобильных телефонов в Касселе и имел связи как с мобильными операторами, так и с потенциальными клиентами.

Афера раскрылась после того, как десятки обладателей новых мобильных телефонов стали жаловаться на мобильных операторов из-за чрезмерно высоких тарифов. Они не знали, что им придется во второй раз расплачиваться за уже купленные телефоны.

В общей сложности, в результате аферы только один мобильный оператор Telekom понес потери в размере 120 тысяч евро.

В свою очередь, обвиняемые своей вины не признают.