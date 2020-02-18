ЦИК аннулировал результаты на пяти избирательных участках обновлено 16:55
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии была рассмотрено обращение кандидата из 30-го Сураханского первого избирательного округа Самиры Рафуллаевой.
Как сообщает Trend, В ходе заседания было отмечено, что кандидат в своем обращении сообщил о правонарушениях на нескольких участках данного округа. Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что обращение было рассмотрено в законодательном порядке. В результате было установлено, что на нескольких участках имели место действия, противоречащие требованиям Избирательного кодекса. Поэтому Мамедов предложил объявить итоги голосования по первому, 12-му, 14-му, 16-му и 18-му участкам недействительными.
Предложение было принято после голосования.
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Началось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. Как сообщает Report, ЦИК рассмотрит поступившие жалобы и обращения в связи с парламентскими выборами 9 февраля 2020 года.
По вопросам повестки дня ЦИК примет соответствующие решения.