Автомобиль министра обороны Йемена подорвался на мине
Министр обороны Йемена Мухаммед аль-Макдиси выжил после произошедшего сегодня взрыва в районе Сирва на западе арабской республики.
"Министр обороны Йемена спасся во время покушения в результате подрыва на мине его автомобиля в ходе поездки на восточный фронт. Есть убитые и раненые среди его сопровождения", - заявил советник министра информации государства Мухтар ар-Рахби.
Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", жертвами покушения стали четверо сопровождающих.