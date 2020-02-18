В Китае назвали новый способ передачи коронавируса

В сравнительно закрытом помещении новый коронавирус может передаваться через аэрозоль при его высокой концентрации, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ведомство отмечает, что основными путями передачи вируса являются воздушно-капельный и контактный, подчеркивается, что коронавирусная инфекция передается при «тесном» контакте, сообщает РИА Новости.

В сообщении комитета по здравоохранению добавили, что «при длительном нахождении в сравнительном закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля существует вероятность заражения через аэрозоль». Это могут быть освежители или увлажнители воздуха, а также аэрозоли, которые используют для дезинфекции. В случае, если зараженный человек находится в одном помещении со здоровым, то вирус может передаться через капли аэрозоля в воздухе.