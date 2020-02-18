В статье говорилось о том, что на месте строительства завода на трассе Баку-Губа можно разглядеть торчащие из земли старые, изрядно покрытые цементным раствором и ржавчиной обсадные трубы.

Накануне haqqin.az писал о том, что сильный ветер на Апшеронском полуострове снес часть строящегося металлургического завода. Завод строят скандально известные предприниматели братья Зульфугаровы.

То есть строительство завода ведется с использованием старых списанных материалов и труб при нарушении всевозможных строительных норм.

Тогда же журналисты задались вопросом, куда же смотрят соответствующие госструктуры, которые должны контролировать ход строительства объекта – от начала до конца? И вообще, кто выдал разрешение на строительство объекта, который сдуло при первом же сильном ветре?

Ответы на эти вопросы пришли из пресс-службы МЧС. В заявлении ведомства говорится, что в 2018 году Исполнительная власть Апшеронского района направила запрос в Управление государственной вневедомственной экспертизы МЧС для проведения экспертизы проекта строительства объекта, который должен был быть построен на 33-м километре трассы Баку-Губа на территории села Гобустан Апшеронского района.

«При условии строительства объекта в соответствии с законодательством Азербайджана с нашей стороны была дана положительная оценка строительного проекта. После этого, согласно статье 75 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана, для начала строительных работ заказчик Бахыш Зульфугарлы должен был получить у местных органов исполнительной власти соответствующее разрешение.

По этой причине, из-за неполучения соответствующего разрешения начатое строительство было остановлено решением Государственного агентства по контролю за безопасностью строительства МЧС Азербайджана № 0211 от 28 марта 2018 года. В настоящее время на данной территории не ведется никаких монтажных и строительных работ.

Заявляем, что если будет дано соответствующее разрешение на строительство данного объекта, то продолжение строительно-монтажных работ на этой территории станет возможным только после того, как наши специалисты проведут технически-инструментальное обследование постройки, а результаты этого обследования будут рассмотрены группой анализа, действующей при Агентстве, и организации государственного надзора над строительством”, - говорится в сообщении МЧС.