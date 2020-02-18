Турция отводит войска от сирийского города

Турецкие военные начали отвод сил, находящихся у сирийского приграничного населенного пункта Телль-Тамер, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Причины вывода войск не сообщаются.

Население Телль-Тамера составляют преимущественно христиане-ассирийцы.

Ранее в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.

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