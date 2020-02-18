Турция отводит войска от сирийского города
Турецкие военные начали отвод сил, находящихся у сирийского приграничного населенного пункта Телль-Тамер, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
Причины вывода войск не сообщаются.
Население Телль-Тамера составляют преимущественно христиане-ассирийцы.
Ранее в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.