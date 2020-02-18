Эрдоган ответил на слова из Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в Анкаре прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о «худшем сценарии» операции Вооруженных сил Турции против сил Башара Асада в Сирии, передает агентство Anadolu.

«Я не верю в то, что Россия станет частью этого «худшего сценария», - сказал турецкий лидер.

На вопрос, задействует ли Турция авиацию в ходе операции в Идлибе, и какое название она получит, Эрдоган сказал: «Мы уже заявляли, что можем начать операцию в Идлибе в любой момент. Турция задействует все необходимые рычаги».

Ранее Дмитрий Песков назвал возможную операцию Турции против Сирии худшим сценарием развития событий в Идлибе. По словам Пескова, Москва продолжит контакты с Анкарой, чтобы ситуация в Идлибе не накалялась.