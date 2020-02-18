Ильхам Алиев в Италии фото; обновлено 18:04

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в Риме в известном парке Villa Borghese памятник азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Как сообщает АзерТАдж, глава государства, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева возложили цветы к памятнику.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Италию, сообщает АзерТАдж.

Главу государства и первую леди Мехрибан Алиеву в аэропорту встретили руководитель департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Италии Иниго Ламбертини, посол этой страны в Азербайджане Аугусто Массари и другие официальные лица.

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