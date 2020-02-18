Соратник Саакашвили выходит на свободу

20 февраля должен выйти на свободу экс-премьер Грузии Иване (Вано) Мерабишвили, отбывающий наказание с 2013 года, после смены власти в Грузии, по пяти уголовным делам.

В Тбилиси ожидают, что Мерабишвили активно подключится к политическим процессам. Правда, пока неизвестно, вернется ли он в «Национальное движение», или отколовшуюся от партии Михаила Саакашвили «Европейскую Грузию». Сам Саакашвили посоветовал Мерабишвили взять политический тайм-аут, пишет Эхо Кавказа.

Вано Мерабишвили отбывал наказание по ряду эпизодов, включая дело о разгоне митинга 26 мая 2011 года, сокрытии улик по делу Сандро Гиргвлиани, расправе над Валерием Гелашвили, приобретении дачи в Квариати и подкупе избирателей.