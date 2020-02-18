Китайские врачи: пик эпидемии коронавируса пройден

Ученые рассмотрели 72 314 подтвержденных, подозреваемых, клинически диагностированных и бессимптомных случаев заражения вирусом COVID-19 в Китае по состоянию на 11 февраля. Выводы основаны на документах Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC).

Пик эпидемии коронавируса пройден, у большинства зараженных наблюдаются легкие симптомы, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

С момента появления коронавируса в Ухане им на территории Китая заразились более 72 тысяч человек, почти 1900 человек умерли. 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% – как тяжелые, и только 4,7% – как критические.

Ученые уточняют: общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще – 2,8%, чем женщины – 1,7%. Смертность от коронавируса постепенно увеличивается с возрастом. Ученым удалось установить, что смертельной опасности также подвергаются люди, имеющие хронические проблемы со здоровьем.

Авторы исследования сходятся во мнении, что пик эпидемии пройден 24-26 января. Предположительно, с 11 февраля будет наблюдаться тенденция к снижению общей эпидемической кривой, что означает, что распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедляется.