Как передает haqqin.az cо ссылкой на Odatv, Сельджук в своем твиттере написал, что в турецкие школы дошел распространенный в мире розыгрыш, когда двое прыгают и затем подсекают третьего участника игры.

По словам министра, такое падение чревато опасными травмами головы вплоть до кровоизлияния в мозг. Администрации школ, лицеев и университетов поручено незамедлительно объяснить подросткам и молодежи всю опасность этой игры.