Когда и где сыграют футбольные сборные Турции и Азербайджана
Уточнены дата и место проведения товарищеского матча между национальными командами Турции и Азербайджана по футболу.
Игра с участником Евро-2020 пройдет 26 мая в Аланье на стадионе «Оба».
Напомним, что в марте сборная Азербайджана проведет сбор на Мальте, где сыграет 26 марта с Лихтенштейном, а 30 марта - с Мальтой.
Главный тренер сборной Азербайджана пока не определен. Ожидается, что новый рулевой национальной команды будет объявлен в ближайшее время.