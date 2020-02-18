Когда и где сыграют футбольные сборные Турции и Азербайджана

Уточнены дата и место проведения товарищеского матча между национальными командами Турции и Азербайджана по футболу.

Игра с участником Евро-2020 пройдет 26 мая в Аланье на стадионе «Оба».

Напомним, что в марте сборная Азербайджана проведет сбор на Мальте, где сыграет 26 марта с Лихтенштейном, а 30 марта - с Мальтой.

Главный тренер сборной Азербайджана пока не определен. Ожидается, что новый рулевой национальной команды будет объявлен в ближайшее время.