Омбудсмен встретилась с обвиняемым в убийстве 10-летней Нармин

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева без предварительного предупреждения посетила Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает пресс-служба Аппарата омбудсмена, омбудсмен встретилась в тот день с находящимися там членами семьи, родственниками лиц, содержащихся в следственном изоляторе, выслушала их обращения.

В ходе посещения многие обвиняемые, в том числе Илькин Сулейманов, были приняты и выслушаны омбудсменом в конфиденциальном порядке в связи с условиями содержания в СИЗО, питанием, медицинской помощью, телефонными разговорами, встречами и обеспечением других прав, а также по вопросам обращения.