В США застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Как уточнили в полиции, двое неизвестных мужчин в масках ворвались в дом на Голливудских холмах — предполагается, что музыкант арендовал его у актера и продюсера Эдвина Арройяве, который и является владельцем помещения. В ходе вооруженного ограбления преступники произвели несколько выстрелов, а затем скрылись с места происшествия.

Хип-хоп-исполнителя доставили в клинику, однако врачи не смогли его спасти. Опознать и задержать нападавших также не удалось.

За свою карьеру Pop Smoke выпустил два полноформатных альбома. Его вторая пластинка Meet The Woo 2 вышла 7 февраля. Среди наиболее известных хитов рэпера — Dior, Welcome To The Party и Christopher Walking. В декабре Pop Smoke выпустил клип на совместную песню с Трэвисом Скоттом Gatti.