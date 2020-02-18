Покушение на министра обороны Йемена: убит его сын

Сын министра обороны международно признанного правительства Йемена Хамза Али аль-Макдаши и еще пятеро офицеров и солдат погибли во время покушения на министра в среду к западу от провинции Маариб на востоке страны, сообщил советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби в социальной сети Twitter.

"Во время подрыва кортежа министра обороны погиб капитан Хамза Али аль-Макдаши, который приходился сыном министру обороны, а нам всем - уважаемым братом", - отметил ар-Рахби. Он также указал имена еще пяти погибших во время покушения, из которых еще один человек был родственником министра, трое офицеров и двое рядовых.

При этом он подчеркнул, что сам министр остался жив.

Ранее советник министра сообщил, что кортеж главы минобороны Йемена подорвался на мине во время инспекционной поездки на восточный фронт, где идут военные действия против боевиков захватившего власть на севере Йемена движения "Ансар Алла".