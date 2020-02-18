Мусульманки о дискриминации во Франции

Мусульманки рассказали о дискриминации во Франции, которой они подвергаются из-за ношения хиджаба. Их истории приводятся на фоне выступления 18 февраля президента Франции Эммануэля Макрона, объявившего о борьбе с исламистским сепаратизмом и радикализацией, сообщает The Local France.

В частности, глава государства высказался о недопустимости дискриминации женщин в исламе и подчеркнул, что законы религии не могут быть выше законов республики. При этом опрошенные изданием женщины указывают, что сепаратизм проявляется не в действиях французских мусульман, а в поведении светского общества, которое дискриминирует мусульманок.

Так, 26-летняя студентка в Страсбурге, возглавляющая профсоюз мусульманских студентов во Франции, Хания Шалал (Hania Chalal) привела в пример историю, когда ей отказали в продлении сертификата спасателя из-за хиджаба. Кроме того, француженке запретили надеть в бассейн мусульманский купальник - буркини, который, как и хиджаб, не разрешен в публичных местах.

Ее слова поддержала Надя Бушенни (Nadia Bouchenni), французская журналистка, мусульманка и соучредитель веб-журнала о меньшинствах. По ее мнению, к мусульманкам во Франции относятся с предубеждением и видят в них исламисток.

«Все большее число мусульманских женщин изолируются от французского общества», — резюмировала социолог Насира Гениф (Nacira Guénif), поставив это в вину французскому секуляризму.

Закрывающие лицо женские головные уборы (никаб, паранджа, чадра и другие) были запрещены во Франции в 2011 году из соображений безопасности. Хиджаб как аксессуар, не закрывающий лицо и позволяющий идентифицировать личность, под запрет не попал.

После этого несколько женщин обратились в суд, заявив, что ограничения нарушают право на свободу вероисповедания, однако в июле 2014-го Европейский суд по правам человека подтвердил их законность. Ношение женских мусульманских головных уборов во Франции наказывается штрафом в 150 евро.