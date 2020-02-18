Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 20:04

Президент Дональд Трамп своей монаршей милостью одним махом простил группу известных нации мошенников. Кому-то из них будет резко сокращен тюремный срок, другие уже вышли на свободу, но требовали, чтобы их светлые имена были очищены от всякого рода обвинений. Среди этих лиц - бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич. В 2011 году он был приговорен к 14 годам тюрьмы за преступления, совершенные тремя годами ранее. Тогда Барак Обама был избран президентом и соответственно освободил свое место сенатора от Иллинойса. И вот губернатор Благоевич, используя свои связи попытался... продать заинтересованным лицам ставшее вакантным место в американском Сенате.

Сенат штата Иллинойса выдвинул против губернатора тяжелые обвинения в мошенничестве, получении взяток в особо крупных размерах и снял его с должности. Но год спустя Благоевич, уже бывший под следствием, принял участие в популярном шоу Трампа «Кандидат». «Он хороший парень, говорит о нем президент. - Приговор ему был неоправданно жестким». Среди тех, кого вчера помиловал Трамп, и другие известные индивидуумы. Например, бывший начальник полицейского управления Нью-Йорка Бернард Керик, который когда-то претендовал на должность министра национальной безопасности США. В 2009 году несостоявшийся глава безопасности страны был приговорен к четырем годам заключения за лжесвидетельство и уклонение от уплаты налогов.

Еще один достойный джентльмен - крупный финансист Майкл Милкен, который в 1990 году получил 10 лет тюрьмы за мошенничество с ценными бумагами. В Америке в то время, как и в России был расцвет нелегальной торговли так называемыми «бросовыми облигациями», дававшими максимальную прибыль в короткое время. Образ нечестного финансиста «золотого времени» - конца 1980-х - начала 1990-х годов вывел в известном фильме «Уолл-стрит» Майкл Дуглас. Его герой Гордон Гекко объявляет: «алчность - это отлично». Политические противники Трампа - демократы не замедлили отреагировать на предоставленную президентом индульгенцию. «Сегодня Трамп помиловал жуликов с Уолл-стрит, мошенников, уклоняющихся от уплаты налогов, миллиардеров и коррумпированных государственных чиновников, - говорит кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс. - А в это время за решеткой остаются тысячи бедняков, которые приговорены за мелкие ненасильственные правонарушения. Трамп олицетворяет расистскую, порочную правовую систему». По традиции президенты США объявляют о помиловании за несколько часов до окончания своего президентского мандата. Некоторых из них также подвергли критике за то, что те использовали свой статус для оправдания родственников или близких людей. Так, Билла Клинтона обвинили в том, что он простил своего сводного брата, обвиненного в нелегальной торговле недвижимостью. Но, как пишет газета The Washington Post, при Трампе оправдания по политическим мотивам стали носить характер не исключения, а правила. Газета отмечает, что все оправданные были жителями крупных штатов, населенных преимущественно белыми. В этом издание увидело наглядный контраст с политикой Барака Обамы. Тот за годы своего президентства помиловал беспрецедентное количество людей - 1700, но подавляющее большинство из них были осуждены за мелкие преступления, связанные с продажей наркотиков. Нынешнее помилование Трампа ставит и еще несколько неудобных для президента вопросов. Речь идет о экс-главе его предвыборного штаба Поле Манафорте, уже отбывающем тюремный срок, бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне и экс-советнике американского лидера Роджере Стоуне, приговор которым должен быть вынесен в скором времени. Особенный накал страстей вызвало дело Стоуна. Его обвиняют в давлении на свидетелей и во лжи под присягой с тем, чтобы затруднить проведение расследования Конгресса связи Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года.