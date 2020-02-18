Вчера в посольстве Азербайджана в Латвии посол Джаваншир Ахундов вручил медаль в честь 100-летия дипломатической службы страны депутату Европарламента госпоже Ивете Григуле.

Высокой награды парламентарий из балтийской страны была удостоена за многолетнюю последовательную поддержку Азербайджана в Латвии и на международных платформах.

Во время торжественной церемонии вручения медали господин посол Дж. Ахундов отметил вклад госпожи И. Григуле в отстаивании территориальной целостности Азербайджана, распространении правдивой информации о ситуации на оккупированных территориях, конфликте вокруг Нагорного Карабаха, выразил ей искреннюю благодарность за ее дружественную позицию и поддержку.

В ответном слове И.Григуле поблагодарила посла Азербайджана за высокую честь быть награжденной медалью, выразила уверенность в том, что его страна продолжит поступательное движение по пути реформ, и пожелала процветания всему азербайджанскому народу.