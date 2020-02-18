В административном здании Министерства труда и социальной защиты населения прошли консультации с делегацией Министерства труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии о будущем сотрудничестве между Баку и Белградом в сфере социального обеспечения. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Советник министра труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли рассказал гостям об успехах в сфере социальной политики. Он отметил усиление социальной защиты населения, увеличение социальных выплат и рассказал о широкомасштабных реформах в социальной сфере Азербайджана. М.Аббасбейли отметил наличие большого потенциала для двухстороннего сотрудничества в социальной сфере.

Руководитель сербской делегации помощник министра труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Зоран Милошевич рассказал о проводимых работах по обеспечению социальной защиты населения и реформах в этой сфере, проводимых в Сербии. Он также подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в сфере пенсионного обеспечения.

Встреча продолжилась взаимными презентациями, обменом мнениями по ряду вопросов. Будет подписан протокол о будущем сотрудничестве между Азербайджаном и Сербией в сфере социального обеспечения.